خاص| ريد ستار الصربي يجدد اهتمامه بضم مدافع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف محمد عبد الجابر وكيل محمود الجزار مدافع النادي الأهلي والمعار لصفوف الجونة حتي نهاية الموسم الحالي أن نادي ريد ستار بلجراد الصربي مازال مهتم بالتعاقد مع اللاعب في الموسم القادم.

ووافق الأهلي في أغسطس الماضي على احتراف الجزار في ريد ستار بعدما أرسل الأخير عرضاً رسمياً ولكن الصفقة تعثرت بسبب رغبة النادي الأحمر في إتمام عملية الإنتقال عقب انتهاء اللاعب من إعارته بنادي الجونة.

وقال عبد الجابر في تصريحات لمصراوي :" انضمام الجزار للنادي الصربي يتوقف علي موعد انتهاء الموسم الكروي الحالي في مصر وهناك اهتمام من أندية في تركيا للتعاقد معه وهناك أيضا متابعة دقيقة له".

وأضاف:" الجزار لديه ايضا عروضا من خمس أندية محلية لكن الأولوية له في الاحتراف الخارجي واتمني ان يشارك في أولمبياد طوكيو حتي يكون محل اهتمام الكثير من الأندية الأخري".

وأنهى:" الجزار لو استمر في الدوري المصري فهو يفضل ان يخوض تحد جديد مع ناد آخر وعموما ننتظر نهاية الموسم لمعرفة مستقبله ".