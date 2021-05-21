كومان: لم ألاحظ ثقة برشلونة.. وأمنح ميسي 10 من 10

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عن مصيره مع النادي الكتالوني في الموسم المقبل بعد فقد فرصة المنافسة على الدوري الإسباني، مطالبا بمزيد من الاحترام للاعبين قبل مواجهة إيبار في الجولة الأخيرة للدوري الإسباني.

وقال كومان، في المؤتمر الصحفي لمباراة إيبار المقررة غدا السبت: "إنها آخر مباراة في الموسم وسنبذل قصارى جهدنا للفوز على الرغم من أننا لا نستطيع فعل المزيد في الدوري، إنها المباراة الأخيرة وأرغب في أن أفوز في نهاية المطاف هذا الموسم".

وعن مستقبله مع برشلونة، أكد كومان: "لا أعرف حقًا، لم أتحدث مع الرئيس منذ مأدبة الغداء قبل أسابيع، التقينا للتحدث لكني منذ اليوم الأول قلت أنني أريد الاستمرار والالتزام بعقدي، والرئيس لديه الكلمة الأخيرة، دعونا نرى".

وأضاف: "في الجزء الأخير من الموسم لم ألاحظ ثقة النادي بي، لم نتحدث عن مصيري وأنا أفهم أن هناك شكوك حول النتائج الأخيرة. علينا التحدث".

وتابع: "لاعبو برشلونة يستحقون المزيد من الاحترام. هناك العديد من الأشياء التي يجب القيام بها بشكل مختلف، اللاعبون ليسوا أغبياء، كل لاعب يدرك تماما ما يمكن أن يقدمه لهذا النادي، كل لاعب يعرف ما قدمه خلال السنوات أو الأشهر الماضية، العمر في هذه الرياضة لا يرحم، لكنهم يستحقون المعاملة بالاحترام، إنهم يعلمون أنهم لن يكونوا هنا لثمان سنوات أخرى".

وواصل: "يجب أن نفوز بالألقاب في برشلونة، أنا أفهم ذلك، لكنني لطالما أظهرت وجهي كوني المتحدث الوحيد باسم النادي. إذا لم نفز في النهاية نعتقد أننا بحاجة إلى مدرب مثالي آخر ولاعبين آخرين، لكنني أعتقد أنه يتعين علينا إيصال ذلك".

وأتم كومان تصريحاته بالحديث عن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق قائلا: "أتمنى أن يستمر في برشلونة لسنوات عديدة، لقد أظهر هذا الموسم مرة أخرى أنه فريد من نوعه، كشخص وكمحترف أمنحه 10 من 10، برشلونة مع ميسي لديه مستقبل أكثر بكثير من دون ميسي، عليك أن تبحث عن 30 هدفا".