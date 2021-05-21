يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة السلط والمحرق في كأس الاتحاد الآسيوي، ضمن مباريات اليوم الجمعة 21-5-2021.

يأمل نادي السلط الأردني في تحقيق بداية إيجابية عندما يتقابل مع المحرق البحريني، اليوم الجمعة، الى استاد الملك عبدالله الثاني في عمان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

ويأمل نادي السلط في تسجيل حضور قوي خلال مباراته الأولى على الصعيد القاري، بعدما كان صعد لدوري المحترفين الأردني لأول مرة عام 2017.

ويدخل السلط المباراة بحالة جيدة، حيث لم يخسر في أول 6 مباريات بالدوري المحلي، وتعادل مع الوحدات حامل اللقب وشباب الأردن المتصدر.

في المقابل يأمل المحرق في تكرار الظهور القوي في البطولة، بعدما كان توج باللقب عام 2008، ولكنه غاب عن النسخ الأربع الماضية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة السلط والمحرق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، اليوم الجمعة، مركز بلاطة الفلسطيني مع الأنصار اللبناني على ذات الملعب، في تمام الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش.

ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.

السلط – المحرق

استاد الملك عبدالله الثاني في عمان

كأس الاتحاد الآسيوي (الجولة الأولى)

جارية الآن

..