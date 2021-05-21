يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة تشرين والكويت في كأس الاتحاد الآسيوي، ضمن مباريات اليوم الجمعة 21-5-2021.

يخوض نادي تشرين السوري مواجهة قوية أمام الكويت الكويتي، اليوم الجمعة، على استاد عمان في عمان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

ويطمح تشرين بمواصلة العروض القوية بتحقيق الفوز على الكويت في افتتاح المشوار ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بعد نجاحه في الفوز بلقب الدوري السوري عامين على التوالي.

من جهته يطمح نادي الكويت في خط الثلاث نقاط، في بداية رحلته نحو استعادة أمجاده في كأس الاتحاد الآسيوي، عندما توج باللقب أعوام 2009 و2012 و2013.

وتنقل مواجهة تشرين والكويت على قناة Spor Smart HD1 التركية، المتواجدة على القمر الصناعي توركسات على تردد 10970 عمودي، بمعدل ترميز 30000، كما تذاع على TV Varzish الطاجيكية على قمر Yahsat 52.5°E على التردد 11785 أفقي H 27500.

ويدير مواجهة تشرين والكويت، الحكم الإيراني “بيجام حيدري”، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، اليوم الجمعة، مركز شباب الأمعري الفلسطيني مع الفيصلي الأردني على ذات الملعب، في تمام الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش.

ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.

تشرين – الكويت

استاد عمان – عمان

كأس الاتحاد الآسيوي (الجولة الأولى)

جارية الآن

تشكيلة تشرين الأساسية: أحمد مدنية – عبدالرزاق محمد – ثائر كروما – عمر ريحاوي – خالد كردغلي – نديم صباغ – كامل حميشة – محمد مرمور – مصطفى شيخ يوسف – كامل كوايه – علي بشماني.

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