اخبار ريال مدريد | زيدان يؤكد عودة راموس، ويكشف سبب غياب هازارد

أكد مدرب ريال مدريد “زين الدين زيدان” جاهزية قائد الفريق “سيرخيو راموس” للمشاركة في المباراة الختامية في الدوري الاسباني هذا الموسم امام فياريال، كما كشف سبب غياب النجم البلجيكي “إيدين هازارد”.

وينتظر ريال مدريد يومًا مفصليًا غدًا السبت في الدوري الاسباني، حيث يبتعد عن المتصدر “أتلتيكو مدريد” بفارق نقطيتن، ويحتاج إلى تحقيق الفوز على فياريال مع تعثر جاره امام بلد الوليد سواء بالتعادل أو الخسارة سيضمن له اللقب الثاني على التوالي.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي، ظهر اليوم الجمعة، أن سيرخيو راموس سيتواجد مع ريال مدريد غدًا أمام فياريال، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها أمام تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 5 مايو الجاري.

وكشف زيدان أن إيدين هازارد يعاني من شيء ما ولكنه بسيط، وأكد غيابه عن المواجهة المرتقبة أمام الغواصات الصفراء، وبالتالي انتهاء موسمه مع ريال مدريد.

وأوضح الصحفي ماريو كورتيغانا (جول)، أنه تم إجراء الإختبارات الطبية على هازارد، وأظهرت عدم معاناته من أي إصابة، وكتب: “ما يشعر به هازارد هو مجرد إجهاد طفيف في فخده الأيمن”.

وأجبر الصحفيين زيدان للحديث عن مستقبله مع ريال مدريد، رغم امتعاضه من التساؤلات المتكررة حول ذلك الأمر في أكثر من مناسبة سابقة.

وقال زيدان: “أكرر، أهم شيء هو مباراة الغد ثم لدينا الكثير من الوقت للحديث عن مستقبلي، الآن ليس الوقت المناسب، بعد 37 جولة نُريد أن ننهي الموسم بشكلٍ جيد، لا نريد الحديث عن الموسم المقبل الآن، تركيزنا على مباراة الغد فقط”.

وأضاف: “أهم شيء هو الفريق وهذه الحقيقة، ما نركز به هو تقديم كل شيء في مباراة الغد بعد كل ما حصل في هذا الموسم، سنقدم 90 دقيقة على أعلى مستوى وهدفنا الحصول على الليغا”.

وتابع: “أنا أحب لاعبو فريقي كثيرًا، لقد أنقذوني في الملعب بمعنى أنهم قدموا كل شيء من أجلي في كل مباراة، بما أنهم يرغبون في بقائي فهذا يعني الشيء الكثير لأي مدرب”.

وأكمل: “مشاعر جماهير ريال مدريد تصل إلي بالفعل، طالما كان الناس حنونين معي، وقد حاولت إعادة تلك المشاعر لهم عن طريق تقديم كل شيء لهذا النادي، ريال مدريد هو أفضل شيء في حياتي، بالطبع مشاعرهم وصلت”.

واستطرد: “لا يمكنكم لوم لاعبو فريقي، قدموا كل شيء رغم كل الظروف، لقد عانوا من أشياء كثيرة، ربما أنا من يتحمل السبب فأنا أنتقد نفسي دائمًا، أنا شخص فائز ولا أحب الخسارة، أقاتل لكي أبذل قصارى جهدي لتحقيق الفوز، هذا ما يشعر به اللاعبون أيضًا”.

واختتم: “لقد عدت إلى ريال مدريد بكثير من الطاقة وأعطيت كل شيء، تعلمون صعوبة المهمة، أنا محظوظ لوجودي في هذا النادي الرائع، وأنا أستغل كل لحظة، بعد نهاية موسم مُرهق مثل هذا سنرتاح بالطبع، لكننا متحمسون”.

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