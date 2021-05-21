شكرا لقرائتكم خبر عن الملحق العسكري في جنوب إفريقيا يستقبل الخطيب ويهديه درع القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص العميد محمد حرب، الملحق العسكري في جنوب إفريقيا، على استقبال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بجنوب إفريقيا، في مكتبه وذلك على هامش تواجد بعثة الفريق في مدينة بريتوريا، لخوض مباراة صن داونز. وحرص العميد محمد حرب، على الترحيب بالخطيب وإهدائه درع القوات المسلحة على هامش الزيارة.

وكان محمود الخطيب قد حرص على إهداء العميد محمد حرب، درع وعلم الأهلي خلال الزيارة الرسمية التي قام بها أمس، وحرص الملحق العسكري في جنوب إفريقيا على التواجد مع بعثة الأهلي منذ وصولها إلى بريتوريا، وحضور مران الفريق لتذليل أي عقبات تواجه البعثة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلى تحديا إفريقيا جديدا حينما يلتقى فى الثالثة عصر غدا السبت نظيره صنداونز بطل جنوب إفريقيا فى اياب ر ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا على أرض ملعب لوكاس موريبي.

تعد مواجهة اليوم مصيرية وحاسمة ولاتقبل القسمة على اثنين ويخوضها الاهلى بمعنويات مرتفعة وأفضلية نسبيا بعدما نجح فى تحقيق الفوز بثنائية نظيفة فى لقاء الذهاب على ملعب السلام بالقاهرة جعلت يضع قدما فى الدور نصف النائى

يدرك الجهاز الفنى ولاعبى الاهلى أن المهمة لن تكون سهلة خاصة وأن صن داونز مازال يتمسك بالأمل بقوة فى ظل خوض المباراة على ارضة وامتلاكة عنصار مميزة قادرة على قلب الموازين وحالة القناعة بقدرة اللاعبين على تكرار انجاز موسم 2018 /2019 حينما حقق الفريق فوز تاريخى على الاهلى بخماسية نظيفة ولن تكون سخونة المباراة وصعوبتها داخل المستطيل الأخضر وانما على دكة البدلاء حيث يقود موسيمانى لأول مرة فى بلده جنوب افريقيا فى مقعد المنافس لصن داونز الذى تولى فترة كبيرة قيادة الفريق