الإسكندرية يطلق شعلة أولمبياد الطفل المصري 2021 فى نسخته الثالثة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، من مقر الديوان العام بالمحافظة، شعلة فعاليات نموذج محاكاة «أولمبياد الطفل المصري» في نسخته الثالثة 2021، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، وسط الإلتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وبحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وقال المحافظ إن أولمبياد الطفل المصري، يهدف إلى اكتشاف مواهب المتميزين رياضيا وتشجيع النشء على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة وغرس قيمة الولاء والانتماء للوطن من خلال تنظيم محاكاة الأولمبياد للطفل المصري، وتأهيلهم للمشاركة في البطولات والمسابقات.

ودعا المحافظ طلائع الإسكندرية من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم من ١٢ وحتى ١٤ عام للتسجيل في «أولمبياد الطفل المصري» في نسخته الثالثة 2021.

وثمن الشريف الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة والاهتمام بتجسيد رؤية الدولة في الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم. في تنظيم العديد من المبادرات والأنشطة التي تعمل على إخراج طاقة الشباب والنشء في أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم.

من جانبها؛ أوضحت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الشعلة ستجوب خمسة مراكز التي يتم تنفيذ الأولمبياد بها، حيث تنطلق من مقر الديوان العام ثم الاتجاه نحو مقر مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ثم مركز شباب سموحة ويليه النصر ثم الحرية والشلالات ليصل عند نقطة نهاية الشعلة في مركز شباب الأنفوشي.

وأشارت إلى أنه من يرغب من النشء ممن تتراوح أعمارهم من ١٢ حتى ١٤ عام التوجه إلى مراكز الشباب المتاح التسجيل بها، أو التوجه إلى مديرية الشباب والرياضة (إدارة الطلائع) وملء الاستمارة وتسليمها لمسئول مركز الشباب (والاشتراك مجانا)، موضحة أن الرابط الخاص بالاستثمارات والذي يوجد به جميع الشروط هو: https://www.emys.gov.eg/youth/Olympicsinstruture2

ولفتت إلى أن التصفيات ستتم على ثلاث مراحل الأولى مرحلة محلية داخل المحافظة، والثانية مرحلة إقليمية بين ثلاث أو أربع محافظات، والمرحلة الثالثة هي نهائية.

جدير بالذكر أنه يحق للمتقدمين اختيار أي لعبة من الألعاب الـ12 الآتية ( كرة قدم خماسي-كرة سلة- كرة الطائرة- كرة يد- تنس طاولة فردي/ زوجي)، (ألعاب القوى: عدو 100م- وثب طويل- رمى جلة- كاراتية: كاتا- تايكوندو: كروجى- سباحة- مصارعة- ملاكمة- رفع اثقال- جودو) والأولمبياد تقدم جوائز مالية وميداليات وكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى.

تجوب 5 مراكز بـ12 لعبة .. محافظ الاسكندرية يطلق شعلة أولمبياد الطفل المصري 2021 فى نسخته الثالثة (صور)

تجوب 5 مراكز بـ12 لعبة .. محافظ الاسكندرية يطلق شعلة أولمبياد الطفل المصري 2021 فى نسخته الثالثة (صور)

تجوب 5 مراكز بـ12 لعبة .. محافظ الاسكندرية يطلق شعلة أولمبياد الطفل المصري 2021 فى نسخته الثالثة (صور)