شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء .. تعرف علي اللجنة الجديدة التي ستدير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق الدكتور أشرف صبحي على قبول استقالة اللجنة الثلاثية التي كانت المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز.

ويكلف وزير الرياضة، خلال ساعات لجنة جديدة لتسيير الأمور في نادي الزمالك تضم حسين لبيب رئيساً ومحمد الأتربي نائباً له وعضوية كلا من هاني نبيه، هاني شكري، حسين السمري مديرا تنفيذيا، وصادق جبريل مديرا ماليا، وتكليف أحمد حسام ميدو، بملف كرة القدم في النادي خلال الفترة المقبلة.

واستقر الرأي القانوني داخل وزارة الشباب والرياضة على تفعيل اللائحة الاسترشادية في الانتخابات المقبلة بنادي الزمالك ووقف العمل باللائحة الحالية وفقاً لقرار لجنة التحكيم والتسوية الذي قام بإبطالها.

يأتي هذا في الوقت الذي سادت فيه حالة من الارتياح داخل فريق الزمالك بعد الفوز الذي حققه اللاعبون على طلائع الجيش، وتحويل تأخر الفريق بهدف إلى التقدم بهدفين واقتناص نقاط المباراة الثلاث.