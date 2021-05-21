شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يكلف ميدو بالإشراف علي ملف الكرة في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على وضع اللمسات النهائية بشأن جميع اللجان الخاصة بإدارة نادي الزمالك حتي الانتخابات المقبلة بعد قبول استقالة اللجنة الثلاثية التي كانت مكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز.

وتم الاتفاق على تولي أحمد حسام ميدو الإشراف على ملف كرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة وحتي إجراء الانتخابات من أجل إضفاء المزيد من الاستقرار داخل الفريق.

وينتظر أن يصدر القرار الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة حتي يتم تفعيله بما يصب في مصلحة الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك وكذلك قطاع الناشئين.