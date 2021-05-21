شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين يُلمح إلى الانتقال لصفوف مانشستر سيتي بواسطة «دي بروين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاري كين نجم خط هجوم توتنهام الإنجليزي، إن اللعب بجانب البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، يعد حلماً له ولأي مهاجم.

وأضاف خلال مقابلته التليفزيونية مع اللاعب السابق جاري نيفيل «دي بروين من أفضل لاعبي العالم والتواجد معه في تشكيل المدرب جوارديولا سيساعدني على تسجيل مزيد من الأهداف».

واستدلت الصحف الإنجليزية على تصريح هاري كين في التأكيد على وجهته المقبلة بالانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي مقابل مبلغ يقترب من 150 مليون جنيه أسترليني.

وأحدث هداف توتنهام ضجة في موسم الانتقالات الحالي بعدما طلب إدارة ناديه بالسماح له بالرحيل خلال الصيف لرغبته في التواجد ضمن فريق ينافس على الألقاب المحلية ويضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويعد هاري كين من أبرز لاعبي قلب الهجوم في المنتخب الإنجليزي والعالم ويتقاسم صدارة هدافي البريميرليج مع الدولي المصري محمد صلاح.