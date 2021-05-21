شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يحسم مصير استمرار عماد النحاس خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل نادى المقاولون العرب عن جلسة سوف يعقدها المسؤولون بالنادى مع عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل خلال الفترة المقبلة لحسم مصير تجديد عقده مع النادى حتى يتسنى للنادى البحث عن بديل في حالة عدم التوصل لاتفاق مع النحاس للاستمرار وذلك بعدما نما إلى علم الادارة تلقى المدرب عرض من أحد الأندية الخليجية خلال الفترة الماضية بعد نجاحه في تجاربة التدريبية الأخيرة .

وقرر عماد النحاس تأجيل مناقشة هذه العروض إلى نهاية الموسم، وذلك في ظل تركيزه الشديد مع فريق المقاولون العرب بسبب موقف الفريق في جدول مسابقة الدوري الممتاز.

وكان مجلس إدارة فريق المقاولون العرب قد جدد الثقة في عماد النحاس المدير الفني للفريق في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية، وتحديدا بعد تعثر النتائج.

يذكر أن فريق المقاولون العرب يتواجد في المركز الـ13 وذلك برصيد 27 نقطة بعد خوض 23 لقاء.