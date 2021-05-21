شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الأهلي أمام صن دوانز في حالة غياب هذا اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل النادي الأهلي ضيفاً على صن دوانز الجنوب أفريقي، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل مدرب الفريق بيتسو موسيماني اللقاء بأفضلية التقدم بهدفين دون رد في مباراة الذهاب بالقاهرة، مما يجعله يبحث عن تشكيل متوازن يميل إلى التواجد الدفاعي من أجل الحفاظ على الشباك أمام الضغط الهجومي لأصحاب الأرض.

وفضل موسيماني خلال مران الخميس، إخراج لاعب الوسط محمد مجدي أفشة مبكراً بهدف إراحته وسط توقعات بوجوده بديلاً من أجل استعادة لياقته خلال المباريات القادمة بعدما قدم فترات قوية بدنياً وفنياً خلال الموسم الحالي.

ويفكر موسيماني في خيارين، الأول هو الدفع باللاعب ناصر ماهر للحفاظ على الشكل الخططي والقيام بالدور الذي يقدمه أفشه، والثاني هو إشراك أكرم توفيق كلاعب وسط ثالث بجانب أليو ديانج وعمرو السولية من أجل امتلاك وسط الميدان.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق الأهلي أمام صن دوانز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة (ناصر ماهر).

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.