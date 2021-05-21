شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أولمبياد طوكيو .. اليابان توافق على استخدام لقاحي «موديرنا» و«أسترازينيكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت اليابان على استخدام لقاحي «موديرنا» و«أسترازينيكا» المضادين لكورونا قبل ساعات من توسيع حالة الطوارئ، التي تهدف إلى احتواء انتشار الفيروس قبل 9 أسابيع من أولمبياد طوكيو، وقالت وزيرة الصحة نوريهيسا تامورا، إن اللقاحين الجديدين سيساعدان في تسريع عملية التلقيح.

وهناك حوالي 5 ملايين شخص ما يمثل 4% فقط من السكان في اليابان تم تطعيمهم بلقاح «فايزر» الذي تمت الموافقة عليه في فبراير الماضي، كما أن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الفيروس والتي يبلغ عددها حوالي 12 ألف، حدثت منذ فبراير، بينما وصل عدد مرضى كورونا الذين يعانون من حالة خطيرة إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع.

وتعهد رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا بإنهاء تطعيم ما يقرب من 36 مليون نسمة من كبار السن في البلاد بحلول نهاية يوليو.

وتجاوزت الإصابات في العالم 165 ملايين حالة منذ بدء انتشار الجائحة.