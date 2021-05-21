شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يغيب عن تدريبات البارسا .. والنجم الأرجنتيني لن يشارك في مباراة برشلونة وإيبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الجمعة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يتواجد في تدريبات الفريق اليوم الجمعة قبل مواجهة إيبار في ختام الدوري الإسباني، وأكد برشلونة أن قرار حصول ميسى على راحة هو قرار خاص من المدرب رونالد كومان.

ويحل برشلونة ضيفاً على إيبار مساء السبت، ضمن الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة، في بيانه، إنّ ميسي لم يتدرب اليوم الجمعة، بأمر من مدربه رونالد كومان، حيث قرر إعطاء نجم الفريق راحة دون التصريح هل اللاعب مصاب أم لا.