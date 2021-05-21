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ميسي يغيب عن تدريبات البارسا .. والنجم الأرجنتيني لن يشارك في مباراة برشلونة وإيبار

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الجمعة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يتواجد في تدريبات الفريق اليوم الجمعة قبل مواجهة إيبار في ختام ، وأكد برشلونة أن قرار حصول ميسى على راحة هو قرار خاص من المدرب رونالد كومان.

ويحل برشلونة ضيفاً على إيبار مساء السبت، ضمن الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة، في بيانه، إنّ ميسي لم يتدرب اليوم الجمعة، بأمر من مدربه رونالد كومان، حيث قرر إعطاء نجم الفريق راحة دون التصريح هل اللاعب مصاب أم لا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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