شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلح بعناصر الخبرة الأفريقية لحسم التأهل أمام صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتسلح النادي الأهلي بعناصر الخبرة الأفريقية في المواجهة الصعبة والحاسمة فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقي أمام صن داونز ويبحث بطل القارة عن نتيجة ايجابية لحسم التأهل من أرض المنافس والرد على المشككين فى قدرة الاهلى على مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب الافريقي ويتسلح الاهلى بعناصر الخبرة والقوة والمهارة للفوز بالمباراة .

وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من : "محمد الشناوي ، وأيمن أشرف و ياسر إبراهيم و بدر بانون ومحمد هاني وأليو ديانج وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر و محمد مجدي أفشة و حسين الشحات ومحمد شريف " .

وتغادر بعثة الاهلي جنوب إفريقيا صباح بعد غد الأحد لبدء رحلة السفر إلى قطر، استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، وتشهد رحلة الأهلي في طريقها إلى قطر ترانزيت في أسوان للتزود بالوقود .