شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر البديل الأقرب لـ« أفشة » في تشكيل الأهلي ضد صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد النادي الأهلي لملاقاة مضيفه صن دوانز الجنوب أفريقي، غداً السبت، في إطار مباريات الإياب للدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى بيتسو موسيماني مدرب الأحمر إلى تجاوز فريقه السابق بأقل مجهود ممكن من أجل الاستعاد لبطولة السوبر الإفريقي والقيام بمرواغة خططية للمنافس الصعب.

ويفكر موسيماني في إراحة محمد مجدي أفشة بعد الأداء المميز بدنياً وفنياً الذي ظهر به خلال مباريات الأهلي في الموسم الحالي من أجل استعادة جاهزيته وتفادي المراقبة التي سيفرضها مدرب صن دوانز على اللاعب باعتبره محور أداء المارد الأحمر.

وفي حالة اتخذ بيتسو موسيماني قراراً فنياً بإراحة أفشة فسيكون الخيار الأول هو الاعتماد على ناصر ماهر الذي يمكنه تأدية دور مشابه في وسط الميدان الأهلوي .

فيما تشير توقعات إلى اعتماد المدرب موسيماني بدوري أبطال أفريقيا على أكرم توفيق بدلاً من أفشة ليلعب بجانب عمرو السولية وآليو ديانج وهو ما سيُعطي قوة مضاعفة لوسط الميدان ويضمن الاستحواذ على الكرة لفترات طويلة.

يذكر أن الأهلي قد نجح في حسم مباراة الذهاب بهدفين دون رد أحرزهما طاهر محمد طاهر من تصويبة صاروخية وصلاح محسن بعدما استغل خطأ حارس مرمى صن دوانز.