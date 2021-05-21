الدوري الأميركي للمحترفين: ترشيح كوري ويوكيتش وإمبيد لجائزة أفضل لاعب

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





لوس انجليس : أختير ستيفن كوري الباحث عن جائزته الثالثة كأفضل لاعب في الدوري المنتظم لكرة السلة الاميركي للمحترفين ضمن لائحة ضمت الصربي نيكولا يوكيتش والكاميروني جويل إمبيد في أول ترشيح لهما، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري الخميس.

ويأمل نجم غولدن ستايت ووريرز في أن يحرز لقبه الثالث بعد عامي 2015 و2016، في وقت يسعى كل من عملاق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني إمبيد ونجم دنفر ناغتس يوكيتش في أن يصبح أول لاعب ارتكاز يفوز بالجائزة منذ فوز شاكيل أونيل نجم لوس أنجليس ليكرز في عام 2000.

وفي حال احتل يوكيتش وإمبيد المركزين الاول والثاني فسيصبحان أول ثنائي أجنبي يحقق هذا الانجاز منذ موسم 2006 2007 وفوز الالماني ديرك نوفيتسكي بالجائزة أمام وصيفه الكندي ستيف ناش.

كما أعلنت رابطة الدوري عن اسماء المرشحين النهائيين لخمس جوائز: مدرب العام وأفضل مدافع وأفضل لاعب متطور وافضل لاعب ناشىء وأفضل لاعب سادس.

وتصدر كوري قائمة المسجلين في الدوري المنتظم مع معدل 32 نقطة في المباراة الواحدة وحقق العديد من الارقام القياسية بقميص فريقه ووريرز، حيث بات أكبر لاعب يتصدر الهدافين منذ أسطورة شيكاغو بولز مايكل جوردان.

كما يتصدر كوري قائمة أفضل المسجلين عن الرميات الثلاثية في الدوري هذا الموسم، ما سمح له بالتقدم للمركز الثاني في قائمة أفضل المسجلين لهذه الفئة في تاريخ الـ "أن بي ايه".

وحطم كوري أيضاً الرقم القياسي الشخصي لفريق غولدن ستايت ووريرز في فئتي التسجيل وتمرير الكرات الحاسمة.

من ناحيته، يعتبر يوكوفيتش من أبرز اللاعبين في الدوري حيث قدّم أفضل اداء له من الناحية الهجومية في تاريخ الـ "أن بي ايه" مع معدل بلغ 26,4 نقطة و10,8 متابعات و8,3 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

كما يبرع الصربي في تسجيل الرميات الثلاثية بنسبة 38 في المئة، وفي الرميات الحرة بنسبة نجاح تبلغ 86 في المئة.

في المقابل، قاد الكاميروني إمبيد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى صدارة المنطقة الشرقية مع 49 فوزاً مقابل 23 هزيمة بفضل أفضل اداء له في مسيرته، حيث بلغ معدله 28,5 نقطة و10,6 متابعات في المباراة.

وتم ترشيح عن فئة أفضل مدرب كل من كوين سنايدر (يوتا جاز)، توم تيبودو (نيويورك نيكس) الفائز في عام 2011 وبات أمام فرصة تكرار الانجاز ذاته بعد 10 أعوام، ومونتي وليامس (فينيكس صنز) الذي اختارته اخيراً رابطة مدربي دوري كرة السلة مدرب العام بعدما نجح في قيادة فريقه إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" للمرة الاولى منذ 11 عاماً.

ويتنافس على جائزة أفضل مدافع الفرنسي رودي غوبير (يوتا) المتوج مرتين سابقاً، ودرايموند غرين (غولدن ستايت) الفائز قبل أربعة أعوام، والاسترالي بن سيمونز (سفنتي سيكسرز).

كما ترشح الثلاثي لاميلو بول (تشارلوت هورنتس) وأنتوني إدواردز (مينيسوتا) وتايريز هاليبورتون (سكرامنتو كينغز) لفئة افضل لاعب ناشىء "روكي".

واختير لقائمة أفضل لاعب سادس جوردان كلاركسون وجو إنغلز من يوتا جاز وديريك روز من نيويورك نيكس.