شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استبعاد مدافع الزمالك من لقاء الطلائع في الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف ”الخليج 365” تفاصيل استبعاد مدافع فريق الزمالك، محمد عبد السلام، من قائمة مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء أمس، وحسمها الأبيض بهدفين لهدف، رغم تواجده برفقه الفريق في الملعب قبل لحظات من انطلاق المباراة.

بدأت الأزمة فور إعلان الفرنسي بارتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، التشكيل الرسمي للمباراة، وكان عبد السلام حصل على وعد بالمشاركة في المباراة نظرا لغياب محمود علاء ومعاناة محمد عبد الغني من إجهاد تسبب في خوضه مران وحيد قبل لقاء الطلائع، لكن المدرب الفرنسي قرر في النهاية مشاركة عبد الغني.

محمد عبد السلام ظهرت عليه علامات الغضب والحزن فور علمه بعدم المشاركة في التشكيلة الأساسية للزمالك أمام الطلائع واعترض على القرار ليقرر الفرنسي كارتيرون استبعاده من قائمة المباراة بشكل نهائي وضم حسام عبد المجيد مدافع فريق الشباب إلى القائمة.

ولعب الزمالك أمام الطلائع بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود عبد الرحيم "جنش" وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومروان حمدي وأسامة فيصل.