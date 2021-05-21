شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحذر ثلاثى الأهلى قبل مواجهة صن دوانز بدوري الأبطال الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى ثلاثى خط الدفاع بدر بانون وأيمن أشرف ورامى ربيعة من خطورة الحصول على انذار فى مواجهة صن دوانز المقرر لها الثالثة عصرغداً السبت على استاد لوكاس موريبي، في مدينة بريتوريا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، تفادياً لغيابهم عن إحدى مباراتى نصف النهائى حال صعود المارد الاحمر، وحصل بانون وأشرف وربيعة على الكارت الاصفر فى مباراة الذهاب مع صن دوانز .

ويتحدث اليوم الجمعة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مؤتمر صحفي عن مباراة المارد الاحمر أمام صن داونز المقرر لها عصر غداً السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ويحضر موسيماني وأحد لاعبي الفريق المؤتمر الصحفي الذي يعقد في استاد لوكاس موريبي؛ للحديث أمام الإعلام عن مباراة العودة أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا، ورؤيته للمباراة وكافة التفاصيل المتعلقة بالجوانب الفنية للقاء.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز في جولة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة لحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وقطع خطوة جديدة في المشوار الإفريقي للحفاظ على اللقب، والوصول إلى النجمة العاشرة.