شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تصل باريس للمشاركة في تمهيدي بطولة رولان جاروس للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت البطلة المصرية ميار شريف، لاعبة التنس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في الأدوار التمهيدية لبطولة رولان جاروس، أحد البطولات الكبرى - جراند سلام - في لعبة التنس.

ونشرت ميار شريف عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، صورة من وصولها إلى باريس وعلقت: الوصول لپاريس للمشاركة في الأدوار التمهيدية لرولان جاروس، أحدي بطولات التنس العظمي، منتظرة دعمكم جميعا.



ميار شريف بباريس



ميار شريف