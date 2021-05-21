- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تصل باريس للمشاركة في تمهيدي بطولة رولان جاروس للتنس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت البطلة المصرية ميار شريف، لاعبة التنس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في الأدوار التمهيدية لبطولة رولان جاروس، أحد البطولات الكبرى - جراند سلام - في لعبة التنس.
ونشرت ميار شريف عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، صورة من وصولها إلى باريس وعلقت: الوصول لپاريس للمشاركة في الأدوار التمهيدية لرولان جاروس، أحدي بطولات التنس العظمي، منتظرة دعمكم جميعا.
ميار شريف بباريس
ميار شريف
وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية فى تاريخ التنس المصرى تصل إلى الدور الرئيسى من بطولات التنس الكبري، وهى بطولة رولان جاروس، وقبلها كانت أول لاعبة مصرية تفوز بمباراة فى نفس البطولة، فضلاً عن نجاحها في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد فى تاريخ اللعبة.
وتأهلت ميار شريف إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو بعد فوزها بذهبية دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في المغرب 2019.
ميار شريف مواليد عام 1996 بدأت ممارسة التنس وهى فى الخامسة من عمرها، ودخلت قائمة أفضل 50 لاعبة فى العالم فى سن الـ 16.
حققت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، المُلقبة بـ"فتاة مصر الذهبية" إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى بطولتى جراند سلام بعدما كانت أول مصرية تشارك في المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار.
وفازت ميار بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في مختلف البطولات الدولية التى شاركت بها.