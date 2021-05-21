شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف موقف شكرى نجيب من مواجهة المقاصة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمد ابراهيم المدرب العام للنادى الإسماعيلى أن مهاجمه شكرى نجيب جاهز لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الاثنين المقبل على ستاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وقال حمد ابراهيم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" شكرى نجيب تعرض لشد بسيط فى عضلة السمانة ولذا فضلنا خروجه من مباراة المقاولون العرب خوفاً من تفاقم الاصابة وغياب اللاعب عن المواجهات المقبلة ".

ويضيف مدرب الدراويش :" شكرى نجيب جاهز لمباراة المقاصة فهو أحد العناصر المميزة فى الفريق بالفترة الاخيرة".

و خرج شكرى نجيب في تبديل اضطراري خلال مباراة المقاولون العرب التى خسرها الدراويش بهدف دون رد بالدوري بعد تعرضه لتقلص في عضلة السمانة نتيجة الإجهاد و تلاحم المباريات خلال الفترة الماضية، مما لن يؤثر على تواجده مع الإسماعيلى خلال المباراة القادمة بشكل طبيعي.

وواصل شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى التفوق مع ناديه منذ تولى إيهاب جلال مسئولية تدريب الدارويش، حيث شارك فى سبعة مباريات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف أحدثها ثنائية فى شباك أسوان، لينافس زميله التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلى الذى استعاد بريقه منذ تولى ايهاب جلال المسئولية الفنية أيضاً حيث شارك فى 5 لقاءات وسجل أربعة أهداف.

وفاز الإسماعيلى على منتخب دمياط وديا بهدفين دون رد في المباراة الودية التى جمعتهما مساء الخميس باستاد الإسماعيلية ، سجل أهداف الإسماعيلى الدولى الأنجولى أرى بابل إضافة إلى الناميبى بنسون شيلونجو بواقع هدف فى كل شوط.