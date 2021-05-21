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منتخب مصر A لسيدات الطائرة الشاطئية يهزم بلغاريا 2/0 ببطولة صوفيا المفتوحة

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القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة الشاطئية A  بقيادة مديره الفنى أحمد عطا على نظيره البلغاري بنتيجة 2/0  فى بطولة صوفيا المفتوحة التى تقام خلال الفترة من 20 وحتى 23 مايو الجارى.

 

يتكون منتخب مصر A من الثنائى دعاء الغباشى وفريدة العسقلاني، حيث يتواجد فى مجموعة مصر كلا من بلغاريا وليتوانيا وأوكرانيا.

 

 

فيما خسر منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة الشاطئية B من نظيره الهولندى بنتيجة 2/0 أمس فى بطولة صوفيا المفتوحة، مما تسبب فى عدم التأهل إلى الدور الرئيسى، حيث يضم منتخب مصر B الثنائى ندى محمدى ورضوى رضوان.

 

يشارك  منتخب مصر فى معسكر مغلق فى صوفيا عقب انتهاء البطولة يستمر حتى يوم 28 مايو الجارى بعد قرار عدم المشاركة فى بطولة صوفيا المفتوحة 2 التى تم ترحيلها للشهر المقبل فى ظل الاستعداد للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لطوكيو فى المغرب بمشاركة 8 فرق.

 

والجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية تشترط على فرق الشاطئية المشاركة فى 12 بطولة قبل المشاركة فى الأولمبياد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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