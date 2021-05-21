شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان اتحاد تنس الطاولة.. قائمة شرف لاعبى المنتخب فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور عن قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى أولمبياد طوكيو 2021 والتى ضمت كل من احمد صالح ومحمد البيلى وعمر عصر وخالد عصر و دينا مشرف و فرح عبدالعزيز و يسرا حلمى.

نرصد فى التقرير التالى اهم المعلومات عن القائمة الذهبية

دينا مشرف

وتأهلت دينا مشرف إلى أولمبياد طوكيو لمنافسات الزوجى المختلط بجانب عمر عصر لاعب المنتخب، وحقق الثنائي الفوز في نهائي البطولة الأفريقية التي أقيمت بتونس على الزوجي النيجيري تريولاشوجان وفونكج أوشونيكي 0/4.

تلعب للنادى الأهلى وخاضت رحلة احترافية فى تركيا ثم نادى لانجشتاد الألمانى ثم مينز الفرنسى.

وتحتل البطلة المصرية المركز الـ 32 في التصنيف العالمي لسيدات تنس الطاولة، وهى أول لاعبة مصرية تدخل ضمن قائمة أفضل 50 لاعبة على العالم.

حصلت على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب عام 2019 للمرة الثانية، بعد أن فازت بها لأول مرة عام 2015 بالكونغو، وفازت ببطولة نيجيريا المفتوحة لتنس الطاولة عام 2017، وحصلت على ذهبية البطولة العربية فى نسختها الـ27 التى أقيمت بالقاهرة عام 2018، كما أحرزت ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت بمدينة تاراجونا الإسبانية عام 2018، وكانت هذه الميدالية هي الوحيدة التي حصدتها البعثة المصرية خلال هذه الدورة بالإضافة إلى ذهبية أفريقيا 8 مرات.

يسرا حلمى

حققت “يسرا” خلال مشوارها مع تنس الطاولة العديد من الإنجازات، أبرزها تحقيق العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية ببطولات إفريقيا، والمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو الماضية في منافسات الفرق، والمشاركة في 7 بطولات عالم كبار و3 ناشئين، بالإضافة إلى أنها كانت ضمن أفضل 16 لاعبة للناشئات تحت 18 سنة.

فرح عبد العزيز

فرح عبد العزيز هي بطلة مصر في تنس الطاولة والمصنفة الثانية في أفريقيا، بدأت مشورها في لعبة التنس في سن الخامسة داخل نادي الزمالك ، شاركت في سبع بطولات عالمية وتاهلت إلى اولمبيات طوكيو وحصلت على العديد من البطولات الأفريقية والبطولات العربية وبطولة الجمهورية

عمر عصر

بدأ مسيرته فى نادى دسوق وتدرج فى اللعبة حتى توج بذهبية البطولة الأفريقية لعام 2005 وتم منحه مكافأة من رئيس الاتحاد الدولى أدهم شرارة

وأصبح عمر عصر المصنف رقم واحد على الدورى السويدى فى عمر الـ16، وعاد إلى مصر، ليتلقى عدة عقود للاحتراف، وبعد موافقته واستمراره فى حصد الجوائز حصل على لقب أفضل لاعب، وجاء فى المركز الثالث، وأصبح أفضل ناشئ تنس طاولة فى العالم

وفاز بالمركز الثانى ببطولة كأس العالم للناشئين باليابان عام 2000.

وفي مارس 2018، نجح عمر عصر، في التتويج بالبطولة الإفريقية فى كينيا، وتأهل إلى كأس العالم 2018.

ونجح عصر فى التأهل لمونديال تنس الطاولة من خلال التصنيف العالمي، حيث يحتل عمر المركز 21 عالميا حاليا وهو أفضل مركز يصل إليه لاعب عربي وإفريقي في التاريخ.

محمد البيلى

بدأ البيلى مسيرته فى نادى ستاد المنصورة ، و منه الى كهرباء طلخا ، ثم انتقل إلى النادى الأهلى ،ليبدأ مسيرة حافلة بالألقاب و الإنجازات

وقضى رحلة احترافية بالدورى البلجيكى و التركى

اعلن اعتزاله يناير 2020 ثم تراجع بعدها بأيام ، ليستأنف مشواره مع المنتخب والبطولات

احمد صالح

بدأ من سن 7 سنوات داخل جدران نادي الزمالك، ومارس اللعبة كهاوٍ قبل أن يعرض عليه المدير الفني لفريق ناشئي الزمالك الانضمام لصفوف الفريق

، توج مع منتخب الرجال ببرونزية كأس العالم للفرق عام 2013، بالإضافة إلى تتوجه بلقب البطولة الإفريقية 7 مرات، ولقب البطولة العربية 8 مرات

خالد عصر

لاعب النادي الأهلي لتنس الطاولة ومنتخب مصر للعبة، حقق العديد من الإنجازات والعديد من البطولات أبرزها أنه بطل إفريقيا والعرب في جميع المراحل العمرية، بالإضافة إلى تتويجه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بمونديال الناشئين، وبرونزية المونديال العالمي لفرق الرجال، ومشاركته في أولمبياد ريو دي جانيرو الماضية بالبرازيل 2016