شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الأهلى القادم.. أرقام المعارين تحرج موسيمانى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، تدعيم خط هجوم الفريق فى الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب معاناة الفريق في خط الهجوم هذا الموسم.

ويضم الأهلي حالياً أكثر من لاعب في خط الهجوم يأتي في مقدمتهم، الكونغولي والتر بواليا ومحمد شريف ومروان محسن وصلاح محسن، بجانب اللاعبين الآخرين أصحاب البصمة الهجومية في الفريق أمثال حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايى وكهربا.

واقترب مروان محسن من مغادرة النادى الأهلى بعدما فشل فى إثبات نفسه هذا الموسم، حيث لعب مروان 92 مباراة مع الأهلى فى جميع المسابقات، وسجل اللاعب 22 هدفاً بقميص الأهلى خلال الدقائق التى شارك فيها بنسبة تبلغ هدف مع كل 245 دقيقة، وهو السجل الضعيف الذى لا يتناسب مع مهاجم الأهلي.

وعلى نفس الدرب يسير والتر بواليا الذى اقترب من الرحيل هو الآخر بعدما شارك فى 17 مباراة بالموسم الجاري مع الأهلى لم يسجل سوى هدفين وصنع مثلهما.

فى الوقت الذى يتألق محمد شريف فى هجوم الأهلى، حيث استطاع تسجيل 9 أهداف فى الدوري حتى الآن، كما بدأ صلاح محسن فى الإعلان عن نفسه بعدما أصبح الحل السحري لموسيمانى.

أرقام المعارين

فى الوقت الذى تألق فيه معارو الأهلى فى الدورى مع أنديتهم، ليعلنوا أحقيتهم فى العودة والحصول على فرصة المشاركة مع المارد الأحمر الموسم المقبل.

أحمد ياسر ريان

لعب أحمد ياسر ريان 22 مباراة مع سيراميكا والأهلى هذا الموسم فى جميع المسابقات، نجح خلالها فى تسجل 11 هدفا وصنع آخر، بمعدل تهديفى هدف كل 144 دقيقة.

عمرو جمال

خاض عمرو جمال هذا الموسم 21 مباراة مع طلائع الجيش في جميع المسابقات، استطاع خلالها تسجيل 10 أهداف وصنع 4 أخرى، منها 9 أهداف في الدوري.