شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات مكثفة من كبار الأهلى فى جنوب افريقيا لعبور موقعة صن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف كبار فريق الأهلى جلساتهم مع لاعبى الفريق فى معسكر المارد الأحمر بجنوب أفريقيا لتحفيزهم على عبور موقعة صن دوانز المقرر لها الثالثة عصر غد السبت، وذلك فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا 2021، وفاز المارد الأحمر بصعوبة بالغة فى مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، ليضع قدمًا فى نصف النهائى.

وحرص محمد الشناوى ووليد سليمان وأيمن أشرف وسعد سمير على التحدث مع زملائهم على أهمية تخطى عقبة بطل جنوب افريقيا حيث تحدث كل منهم عب بشخصية الأهلي التي اعتاد عليها الجميع وتقديم الصورة الجيدة التي تليق باسم وتاريخ النادي الأهلي.

ويسعى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى لتسجيل أول انتصار فى تاريخ المارد الأحمر على صن دوانز على ملعبه، ولعب الأهلى 11 مباراة سابقة على ملاعب فرق جنوب افريقيا فى مختلف البطولات خسر 4 لقاءات وحقق 7 تعادلات ولم يحقق الفوز، وواجه الأهلى صن دوانز على ملعبه 4 مباريات تعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراة وحيدة، لكنها كانت الهزيمة الأثقل فى تاريخه حينما خسر بخماسية دون رد فى 2018-2019.

وسبق للمارد الأحمر تحقيق التعادل مرتين والخسارة فى مباراة أمام أورلاندو بايرتس على ملعبه فيما خسر مرة وحيدة أمام سوبر سبورت، وتعادل مع أياكس كيب تاون، وتعادل أيضاً مع بيديفست وخسر من بلاتنيوم ستارز بعيداً عن مواجهاته مع صن دوانز.

ويسعى موسيمانى للخروج بشباك نظيفة فى مباراة صن دوانز، والتى لو تحققت ستكون للمرة الأولى حيث تلقت شباك المارد الأحمر 9 أهداف أمام صن دوانز، ولم يخرج بشباك نظيفة فى أى مباراة على ملعب صن دوانز طوال 4 لقاءات سجل فيها 4 أهداف أيضاً.

لكن الميزة التى يرغب موسيمانى فى الحفاظ عليها أن الأهلى دائم التسجيل على ملعب صن دوانز فقد سجل فى 3 مباريات من إجمالى 4 لقاءات لعبها هناك.