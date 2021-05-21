شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: الطلائع لم يقصر أمام الزمالك..وغياب التوفيق منعنا من انصاف بسيوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو جمال نجم الأهلى المعار لطلائع الجيش أسباب تألقه هذا الموسم مؤكداً أن غياب التوفيق سبب خسارة فريقه من الزمالك بهدفين مقابل هدف ، وقال غزال الأهلى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :"ظهرنا بشكل متميز فى مباراة الزمالك وكنا الأقرب للفوز بالمباراة ، وتفوقنا فى الأداء وليس النتيجة فقط فى الشوط الأول ، ولكن غياب التوفيق عننا فى الدقائق الأخيرة من المباراة تسبب فى خسارتنا للمباراة ، وكنا نتمنى الفوز باللقاء لإهداؤه لعبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق الذى خاض مرحلة صعبة منا وتسبب فى عودتنا للتألق سواء كأفراد أو كفريق".

ويضيف غزال الأهلى :" عقدت العزم على عدم التفريط فى أى دقيقة أخرى بالملاعب ، لدى رغبة قوية فى إستعادة بداياتى مع الأهلى ، والحمد لله الموسم ده أتلقى الاشادة دائماً على اجتهادى بالتدريبات ويكافئى الله بأهداف مميزة تؤكد أننى أسير فى الطريق الصحيح".

وعن العودة للأهلى علق عمرو جمال :"كل تركيزى منصب حالياً على انهاء الطلائع للدوري فى مركز يليق بالفريق ومن ثما التفكير فى الخطوة المقبلة ودراسة كل الخطوات المقبلة لمستقبلى".

ويستعد الطلائع لمواجهة وادى دجلة المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

أحرز عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لنادي طلائع الجيش، هدفا في مباراة فريقه أمام الزمالك، في الجولة الـ 23 للدورى، والتى خسرها الطلائع بهدفين مقابل هدف فى الدقائق الاخيرة.

ورفع عمرو جمال رصيده من الأهداف إلى الهدف الحادى هذا الموسم، جاءت 10 منها في بطولة الدوري وهدف في كأس مصر، ليقترب من معادلة أفضل حصيلة من الأهداف له في الدوري الذى سجل فيه 14 هدفا مع الأهلي موسم 2013 /2014.

واستقر عمرو جمال على تأجيل فكرة مناقشة العروض التي وصلته لنهاية الموسم انتظاراً لحسم موقف الأهلى من استعادته مرة أخرى من عدمه لاسيما أن إعارته مع الطلائع التى امتدت موسمين تنتهى نهاية الموسم الجارى.

وتلقى غزال الأهلى عرضاً من الزمالك وبيراميدز للانتقال لصفوفهما بداية من الموسم الجارى حال فك الارتباط بينه وبين الأهلى.

ويقدم عمرو جمال موسماً متميزاً مع طلائع الجيش حيث سجل 11 هدف، ويرتبط الغزال بعقد مع الأهلى يمتد موسماً آخر، ويرغب عمرو جمال فى العودة للأهلى ولكن بشرط أن يكون لاعباً أساسياً فى خط هجوم المارد الاحمر على أمل استعادة موقعه فى تشكيلة منتخب مصر.