أول تعليق من حسام عاشور حول إصابته بقطع في الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب - عبد الرحمن طارق:

قال حسام عاشور قائد الاتحاد إنه ينتظر نتيجة الأشعة التي خضع لها أمس للتعرف على حجم إصابته في الركبة في مباراة فريقه أمام المصري والتي أقيمت بالدوري امس الخميس وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف ببطولة الدوري.

وأضاف عاشور في تصريحات خاصة لمصراوي أن أشعة الرنين المغناطيسي ستحدد حجم إصابته بشكل دقيق وحاسم مشدداً على أنه حتى الأن لم يتأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي .

وسقط عاشور في الشوط الأول خلال مشاركته الثانية في التشكيل الأساسي للاتحاد هذا الموسم بعد تدخل مع إيزى إيميكا لاعب وسط المصري.

وفي الدقيقة 41 اندفع عاشور نحو إيميكا وحاول استخلاص الكرة ولكنه اختل توازنه وضغط على ركبته اليمنى ليتعرض للإصابة وينقل إلي المستشفي ويقوم بإجراء فحوصات.

وكان عاشور قد رحل الموسم الماضي من الأهلي بعد نهاية عقده ووقع للاتحاد السكندري لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.