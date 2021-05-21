تعرف على برنامج الأهلي في اليوم الأخير قبل مواجهة صندوانز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يخوض فريق الأهلي مرانه الأخير اليوم في جنوب إفريقيا على استاد لوكاس موريبي الذي يستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز في الثالثة عصر غد السبت، ضمن إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينطلق مران الأهلي في الثالثة عصراً - نفس توقيت المباراة - وفقاً لقواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على أن يسبقه المؤتمر الصحفي الذي يمثل الأحمر فيه بيتسو موسيماني المدير الفني ومحمد الشناوي قائد الفريق فيما يحضر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة الاجتماع الفني للاتفاق علي الترتيبات الخاصة بالمباراة.

وحرص موسيماني على عقد جلسة مطولة مع جهازه المعاون أمس داخل فندق الإقامة لوضع الرتوش الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة والتي أتت ضمن

عدة جلسات عقدها المدير الفني مع معاونيه منذ وصول بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا، وذلك لتحليل أداء فريق صن داونز، والوقوف على طريقة اللعب الأنسب للمباراة والجانب الفني والخططي الذي تم تنفيذه خلال التدريبات اليومية التي أقيمت على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا.

الجدير بالذكر أن الأهلي قد أعلن سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الأهلي أمس الخميس؛ وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.