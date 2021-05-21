الأهلي يكشف برنامج السفر إلى قطر.. وموعد عودة محمد محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف الأهلي برنامج السفر إلى قطر بعد خوض مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وأفاد الأهلي عبر موقعه الرسمي أن بعثة الفريق ستغادر جنوب إفريقيا صباح بعد غد الأحد لبدء رحلة السفر إلى قطر استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل.

وتشهد رحلة الأهلي في طريقها إلى قطر ترانزيت في أسوان للتزود بالوقود.

وستجري بعثة الأهلي مسحة طبية جديدة غدا السبت استعدادا للسفر إلى قطر.

وكانت بعثة الأهلي أجرت مسحة طبية خاصة بمباراة صنداونز أمس الخميس داخل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، وفقا للبرتوكول المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على صنداونز في جولة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد، ويبحث الفريق عن مواصلة مشواره في البطولة لقطع خطوة جديدة نحو الوصول إلى النجمة العاشرة في إفريقيا.

من جانبه، أعلن أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بالأهلي، أن محمد محمود لاعب وسط الفريق سيشارك في التدريبات الجماعية بعد أسبوع من عودة الفريق من قطر.

وأضاف أن محمد محمود يخضع الآن للمرحلة الأخيرة من التأهيل، وسيخضع لفحص جديد بعد عودة البعثة من قطر، وسيكون متاحا للتواجد في التدريبات الجماعية بشكل مبدئي في غضون أسبوع من عودة البعثة إلى القاهرة.

وكان محمد محمود أجرى جراحة في الركبة وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي وأصبح قريبا من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد تحسن حالته في الفترة الأخيرة.