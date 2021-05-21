بواليا: حياة لاعب الأهلي تشبه الكتاب المليء بالحكايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الكونجولي والتر بواليا مهاجم الأهلي أن الفريق سيبذل أقصى جهده في مباراة صنداونز الجنوب إفريقي غدا السبت لحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والاقتراب من التتويج باللقب.

ويلتقي الأهلي مع صنداونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وقال بواليا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "نعلم تماما أن صنداونز سيفعل أي شيء كرويا للتأهل وتعويض خسارته بهدفين دون رد في جولة الذهاب بالقاهرة، لكن إذا تحلينا بالروح والإصرار سيكون التأهل من نصيب الأهلي".

وأضاف: "الأهلي الأقرب بشكل نظري للتأهل، وهو قادر على حسم الصعود من بريتوريا، لكن المباراة لن تكون سهلة على الطرفين، خاصة أن كل فريق يتطلع إلى تحقيق هدفه والوصول إلى الدور النصف النهائي في دوري أبطال افريقيا".

وتابع: "الحديث عن مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضه بركان سابق لأوانه بكل تأكيد، وتركيز الفريق ينصب بشكل كامل في مباراة صنداونز من أجل ضمان التأهل وتحقيق أول الأهداف التي يتطلع إليها الفريق في المرحلة الحالية وهي التأهل إلى الدور النصف النهائي".

وأكمل: "حياة لاعب كرة القدم تشبه الكتاب المليء بالحكايات، لاسيما اللاعب الذي يشارك مع الأهلي لأنه يواجه تحديا جديدا كل يوم، وفي بطولة مختلفة، ويبحث دائما عن الوقوف على منصات التتويج والفوز بالبطولات".

واختتم بواليا تصريحاته قائلا: "جماهير الأهلي تستحق الشكر على دعمها الكبير للفريق في الأوقات الصعبة، وهم دائما وراء الفريق واللاعبين، لذلك نحن لن نخذلهم، وسوف نبذل أقصى جهد لتحقيق النتائج التي تسعدهم".

وكان الأهلي حقق الفوز على صنداونز في جولة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد، ويبحث الفريق عن مواصلة مشواره في البطولة من خلال تخطى صنداونز لقطع خطوة جديدة نحو الوصول إلى النجمة العاشرة في إفريقيا.