تقارير: ديون الأهلي السعودي تصل إلى 210 ملايين ريال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن إدارة ماجد النفيعي المنتخبة قبل أسبوعين لقيادة نادي الأهلي السعودي أصبحت في موقف محرج للغاية، بعد تجاوز الديون 210 ملايين ريال، بين رواتب ومكافآت متأخرة والتزامات قضايا ومصاريف.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصدرا مطلعا كشف لها أن اللاعبين السعوديين في الفريق لم يتسلموا رواتبهم الشهرية منذ يناير الماضي، وبنهاية مايو تصل الرواتب المتأخرة إلى خمسة أشهر، بينما تتأخر رواتب الأجانب بين شهرين وثلاثة أشهر.

‏‎وكان الروماني ألكسندرو ميتريتا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم قد أبلغ إدارة النادي في خطاب رسمي بإلغاء عقده بعد تأخر رواتبه لشهرين، إلا أن الإدارة الجديدة أقنعته بالعدول عن ذلك ووافق بشرط أن تدفع له الإدارة راتبين خلال عشرة أيام، وهو ما لم يتم حتى الآن.

‏‎وأضاف المصدر أن ماجد النفيعي الرئيس المنتخب للنادي يحتاج إلى ‎50 مليون ريال للحصول على شهادة الكفاءة المالية، وإلى 60 مليون ريال لإنهاء عقود ستة لاعبين أجانب وإلى مبلغ مضاعف له للتعاقد مع نجوم جدد قادرين على تحقيق تطور فني بالفريق.