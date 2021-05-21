كونميبول يرفض طلب كولومبيا بتأجيل بطولة كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) مساء الخميس أن منافسات بطولة كوبا أمريكا ستقام في موعدها المحدد وأنه سيجرى نقل المباريات التي كانت مقررة في كولومبيا.

ورفض كونميبول طلب كولومبيا بتأجيل البطولة من يونيو إلى نوفمبر.

وذكر كونميبول في بيان أصدره ردا على طلب رسمي من الحكومة الكولومبية بتأجيل البطولة :"نظرا لجدول المنافسات الدولية والجوانب اللوجيستية للبطولة، من المستحيل تأجيل كوبا أمريكا 2021 إلى نوفمبر."

وأكد كونميبول على أن البطولة ستقام في موعدها وأنه سيعلن "في الأيام المقبلة" عن مكان استضافة المباريات التي كانت مقررة في كولومبيا، التي كان من المفترض أن تستضيف البطولة مع الأرجنتين.

وكانت الحكومة الكولومبية قد كشفت في وقت سابق أمس الخميس أنها ستطلب تأجيل البطولة، التي كانت قد تأجلت بالفعل من العام الماضي إلى العام الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، على أمل أن يسمح التأجيل بحضور عدد أكبر من المشجعين بشكل آمن.

وقال وزير الرياضة الكولومبي إرنستو لوسينا في مؤتمر صحفي :"استحالة حضور الجماهير في الوقت الحالي تعني أن الكأس (كوبا أمريكا) لن يكون الحدث الذي نحلم به جميعا."

وكانت كولومبيا قد أعلنت في أبريل الماضي أنها تعتزم استضافة المباريات المقررة بها في كوبا أمريكا في يونيو رغم الجائحة لكن ذلك سيكون بدون حضور جماهير.

وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز قبل أيام قليلة في مقابلة إذاعية إنه بلاده ستكون مستعدة لاستضافة البطولة وحدها، إذا جرى استيفاء جميع المتطلبات الصحية.

وتقام المباراة الافتتاحية للبطولة في 13 يونيو في بوينس آيرس، وكان من المفترض أن يقام النهائي في العاشر من يوليو في مدينة بارانكيا الكولومبية.