الدوري الاسباني | رسميًا.. برشلونة يعلن انتهاء موسم ميسي

لعب ليونيل ميسي مباراته الأخيرة مع برشلونة هذا الموسم، وربما هي الأخيرة له بشكلٍ عام مع الفريق الكتالوني، بعد أن حصل على إذن بتغيب عن نهاية الموسم غدًا ضد إيبار في الدوري الاسباني.

ويخوض برشلونة مباراة إيبار كتحصيل حاصل، حيث فقد فريق رونالد كومان أي فرصة للفوز باللقب، بعد أن خسر تعثر في المباريات الأخيرة ضد “غرناطة، أتلتيكو مدريد، ليفانتي وسيلتا فيجو”.

ومع عدم وجود أي ارتباطات هامة لفريق برشلونة، اختار الأخير السماح لليونيل ميسي بالتغيب عن التدريب اليوم، وكذلك مباراة الغد، من أجل أخذ عطلة مبكرة.

وكشفت الصحف الإسبانية، أن قرار ليونيل ميسي يأتي في ظل استعداده لخوض منافسات كوبا أمريكا مع منتخب الارجنتين الشهر المقبل، حيث يأمل في الحصول على الكأس المرموقة لأول مرة في تاريخه.

ويعتبر ميسي ثاني لاعب من فريق برشلونة يتم إرساله في عطلة مبكرة حيث أكد النادي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن لاعب الوسط الشاب “بيدري لوبيز” حصل على إجازة رسمية.

وتأكد إنهاء ليونيل ميسي الموسم بصفته هداف الدوري الإسباني للمرة الخامسة على التوالي، برصيد 30 هدفًا من 35 مباراة. ويعتبر مهاجم فياريال “جيرارد مورينو” أقرب منافسيه برصيد 23 هدفًا.

هل يرحل ميسي عن برشلونة؟

نظرًا لضبابية خطط برشلونة للموسم الجديد، مع عدم إبرام أي صفقة جديدة حتى الآن، فإن هذا يعني أن الهزيمة الكئيبة في نهاية الأسبوع الماضي على أرضه أمام سيلتا فيجو، من الممكن أن تكون آخر مباراة لميسي مع النادي، إذا اختار الرحيل.

وذكرت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، أمس الخميس، أن أسرة ميسي تشجعه على الرحيل وعدم التجديد للنادي الكتالوني والذهاب للعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن عائلة ميسي، معجبون بأسلوب الحياة في العاصمة الفرنسية، ويرغبون في التواجد بالقرب من عائلات مواطنيهم الآخرين في باريس مثل ماورو إيكاردي ولياندرو باريديس وآنخيل دي ماريا.

والتقى نجم برشلونة، إلى جانب زوجته أنتونيلا بزميله السابق لويس سواريز وزوجته “صوفيا بالبي” على وجبة غداء بالعاصمة الإسبانية مدريد قبل يومين.

وعلى عكس ميسي، ينتظر سواريز شيئًا كبيرًا غدًا السبت، حيث يتصدر فريقه أتليتكو مدريد جدول الترتيب على ريال مدريد بفارق نقطتين في اليوم الأخير من الدوري الاسباني.

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