شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل يتجه إلى اعتزال كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت تقارير صحفية إسبانية أن الويلزي جاريث بيل لن يتواجد في المستطيل الأخضر عقب انتهاء عقده مع ريـال مدريد بنهاية الموسم المقبل.

الويلزي يعيش فترات جيدة منذ العودة إلى توتنهام على سبيل الإعارة وتمكن من تسجيل 14 هدفا وتمرير 3 كرات حاسمة خلال 33 مشاركة في الموسم الحالي وذلك بعد فترات سيئة فنياً وبدنياً خلال مواسمه الأخيرة مع ريال مدريد .

وبحسب «آس» الإسبانية، فإن بيل لا يسعى إلى خوض تجارب جديدة بعد نهاية عقده الحالي مفضلاً نهاية مسيرته المميزة في سن الـ33، خاصة بعد أن اتسمت مواسمه الأخيرة بكثرة الإصابات والغياب عن المشاركات وهو ما دفعه للاعتماد على برنامج تدريبي خاص .

ويعد جاريث بيل من أبرز لاعبي ويلز عبر التاريخ وسبق له تحقيق العديد من البطولات يأتي في مقدمتها التتويج بدوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات بالإضافة إلى الفوز بالدوري والكأس في إسبانيا.