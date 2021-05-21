شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من ضم 3 مدافعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادي الزمالك إلى تعزيز خط دفاعه في الانتقالات الصيفية المقبلة بفتح خطوط اتصال مع أكثر من مدافع في الدوري المصري الممتاز، وتدور تحركات النادي حول عدد من اللاعبين .

«المصري اليوم» تستعرض الصفقات التي من المحتمل أن يبرمها الزمالك في الصيف

أحمد أيمن منصور

طالب بارتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بضرورو التعاقد مع أحمد أيمن منصور، لاعب بيراميدز، بسبب إجادته المشاركة في أكثر من مركز بالخط الدفاعي فضلاً عن خبراته الكبيرة إفريقياً مع المصري البورسعيدي وفريقه الحالي.

اللاعب رحب بفكرة ارتداء القميص الأبيض ولكنه اشترط الحصول على 12 مليون جنيه في الموسم الواحد (راتبه في بيراميدز) وهو ما يعرقل سير المفاوضات خاصة في ظل وجود عروض خليجية.

محمود رزق

يعد المدافع محمود رزق، لاعب الاتحاد السكندري، من أبرز المواهب الصاعدة في الخط الخلفي بالدوري المصري، وسبق وتلقى عرضاً من الزمالك خلال الميركاتو الشتوي بعد توصية من المدرب البرتغالي السابق باتشيكو.

إدارة الزمالك فتحت المحادثات مجدداً مع اللاعب ومحمد مصيلحي رئيس زعيم الثغر الذي اشترط الحصول على 15 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن خدمات محمود رزق.

محمد قتح الله

تمكن محمد فتح الله لاعب غزل المحلة من إنتزاع اشادات النقاد ومحللي الكرة المصرية بعد العروض القوية التي قدمها مع زعيم الفلاحين خلال مباريات الدوري الممتاز.

فتح الله يتمتع بقوة بدنية عالية وقدرة على حسم الالتحامات ومراقبة المهاجمين بالإضافة إلى بناء الهجمات بطريقة سليمة والزيادة الهجومية في الكرات الثابتة وهو ما دفع الجهاز الفني للزمالك إلى المطالبة بضمه خلال فترة الانتقالات القادمة.