شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وصن داونز مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي و صن داونز عبر القناة التالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وسبق أن حقق الفريق الأحمر الفوز على صن داونز الجنوب في مباراة الذهاب بهدفين دون رد .

وفاز الأهلي على صن داونز بنتيجة 2-1 أحرزهما طاهر محمد طاهر في الدقيقة 23 وصلاح محسن في الدقيقة 90 من زمن المباراة التي جمعتهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

يواجه الأهلى نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة من عصر السبت الموافق 22 مايو الجاري .

شبكة قنوات بي إن سبورتس هى المالكة لحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا وستقوم الشبكة بإذاعة اللقاء في المنطقة العربية وستنقل المباراة عبر beIN SPORTS HD 4