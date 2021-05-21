شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي في موقعة صن داونز ببريتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على الشتيكل المتوقع أن يخوض مباراة صن داونز غدا السبت في إاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف في الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج وأفشة وحسين الشحات "أكرم توفيق" في الوسط ومحمد شريف وطاهر محمد في الهجوم.

ويفاضل موسيماني بين البدء بنفس التشكيل الذي خاض مباراته ضد صن دونز في موقعة الذهاب بالقاهرة أو إجراء بعض التعديلات واللعب بثلاثي وسط دفاع وهم السولية وديانج وأكرم على حساب أحد الجناحين.

ومن المقرر أن يعود ياسر إبراهيم للتشكيل الأساسي في مباراة صن داونز بعدما تواجد على دكة البدلاء في مباراة الذهاب قبل أن يشارك كبديل في الشوط الثاني على حساب رامي ربيعة.

وأجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية صباح أمس داخل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا؛ استعدادًا لمواجهة صن داونز.

وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية وفقاً للبروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد الإفريقي والمتبع قبل المباريات الرسمية.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز غدا السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويشارك بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالإضافة إلى أحد لاعبي الفريق في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة للحديث عن المباراة.

كما يعقد الاجتماع الفني للمباراة غدا بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي ومندوبي صن داونز وطاقم التحكيم ومسئولي الكاف؛ للاتفاق على الجوانب التنظيمية قبل وبعد المباراة وموعد ووصول الفريقين والزي الخاص بكل فريق.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة؛ لحسم التأهل إلى الدور النصف النهائي، ومواصلة مشوار الحفاظ على لقب البطولة، وتحقيق النجمة العاشرة.