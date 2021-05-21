شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال بعد هدفه فى الزمالك: نتيجة مش إيجابية ومستمرين فى العمل الجاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عمر جمال، مهاجم الأهلى المعار لنادى طلائع الجيش، عن سعادته بالهدف الذى أحرزه فى شباك الزمالك، خلال مباراة الأمس بين الفريقين، التى انتهت بفوز القلعة البيضاء، بهدفين مقابل هدف، مشيرا إلى أن النتيجة غير إيجابية لكننا مستمرين فى العمل الجاد.

وأعاد جمال، نشر الهدف الذى أحرزه فى شباك الزمالك، عبر حسابه على انستجرام، أتبعه بتعليق: "ويبقى ربى هو السند الأكبر والأعظم، نتيجة مش إيجابية رغم المجهود الكبير من اللاعيبه والجهاز الفنى، لكن مستمرين فى العمل الجاد".





وأحرز عمرو جمال، هدفا فى مباراة فريقه أمام الزمالك، فى الجولة 23 للدورى، التى خسرها الطلائع بهدفين مقابل هدف فى الدقائق الاخيرة، ورفع عمرو جمال رصيده من الأهداف إلى الهدف الحادى عشر هذا الموسم، جاءت 10 منها فى بطولة الدورى وهدف فى كأس مصر، ليقترب من معادلة أفضل حصيلة من الأهداف له فى الدورى الذى سجل فيه 14 هدفا مع الأهلى موسم 2013 /2014.

على جانب آخر، كشف محمد الأسيوطى، طبيب فريق طلائع الجيش، أن لاعبه عمرو جمال تعرض للإصابة بشد بسيط فى العضلة الضامة فى الشوط الأول من مباراة فريقه مع الزمالك، وقال الأسيوطى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "عمرو جمال تعرض للإصابة بشد بسيط فى العضلة الضامة وتحامل على نفسه لرغبته فى استكمال المباراة للنهاية فى ظل دوره الهجومى المؤثر، لكن قرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق بالتشاور مع الجهاز الطبى استبدال الغزال خوفاُ من تفاقم إصابته وخسارته فى المباريات المقبلة".

ويضيف طبيب الطلائع: "عمرو جمال سيكون جاهزاً لقيادة هجوم الفريق فى مباراته المقبلة مع وادى دجلة".