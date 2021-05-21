شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إيهاب جلال يظهر فى مران الإسماعيلى بعد التعافى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر اليوم الجمعة إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى فى تدريبات فريقه لأول مرة منذ التعافى من فيروس كورونا، حيث فضل الطبيب المعالج للمدرب تأجيل عودته لقيادة مران الدراويش لليوم بدلا من الأمس لمنحه قسط من الراحة.

وكان أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلى قد قاد ودية الدراويش أمام منتخب دمياط التى فاز بها الفريق الأصفر بهدفين دون در أمس الخميس بسبب غياب حمد إبراهيم المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفنى طوال الفترة الماضية بسبب خضوع زوجته لعملية جراحية.

وتسببت كورونا فى إبعاد جلال عن قيادة الإسماعيلى طول الفترة الماضية وبالتحديد منذ الفوز الذى حققه الفريق على حساب المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في أولى مباريات الدور الثانى.

ويستعد الإسماعيلى للقاء مصر المقاصة باستاد الإسماعيلية يوم الاثنين المقبل، لحساب منافسات الأسبوع الـ24 ببطولة الدورى الممتاز.