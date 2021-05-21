شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مسحة الأهلى قبل خوض لقاء السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُجرى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة طبية جديدة غدا السبت؛ استعدادا للسفر إلى قطر لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقى أمام فريق نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري.

وكانت بعثة الأهلي قد أجرت مسحة طبية خاصة بمباراة صن داونز، أمس الخميس داخل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، وذلك وفقا للبرتوكول المتبع قبل المباريات الرسمية فى دورى أبطال أفريقيا.

وأعلن الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبى بالنادى سلبية المسحة الطبية التى أجرتها البعثة أمس.

وكان الأهلى قد أدى مرانه أمس على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا واشتمل المران على جانب فني وخططي، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على إجراء تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين لتطبيق طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة صن داونز.

على صعيد متصل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن المارد الأحمر جاء إلى جنوب أفريقيا بدوافع قوية، استعدادا لمباراة صن داونز المقرر إقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة بالنادي الأهلي، فى تصريحات نقلها الموقع الرسمي، "كرة القدم بها متغيرات كثيرة ولهذا يجب أن تنسى الأمس وتفكر فقط في اليوم.. مباراة الذهاب صفحة انطوت تماما بالنسبة لنا لا نشغل أنفسنا بها على الإطلاق، وتفكيرنا الآن في مباراة السبت الحاسمة لبطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال".

وشدد مدير الكرة على أن جلسته مع اللاعبين كانت جلسة معتادة، وتحدث خلالها عن ضرورة اللعب بشخصية الأهلي التي اعتاد عليها الجميع وتقديم الصورة الجيدة التي تليق باسم وتاريخ النادي الأهلي.

وأكد مدير الكرة أن التاريخ مهم لكن التفكير في الحاضر هو الأهم لمواصلة مشوار الفريق نحو تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، وفي مقدمتها حسم التأهل إلى دور نصف النهائي وهي الخطوة الأهم في المرحلة الحالية.