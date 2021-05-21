شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الطلائع يكشف تفاصيل إصابة عمرو جمال أمام الزمالك.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الأسيوطى طبيب فريق طلائع الجيش أن لاعبه عمرو جمال تعرض للإصابة بشد بسيط فى العضلة الضامة فى الشوط الأول من مباراة فريقه مع الزمالك ، وقال الأسيوطى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" عمرو جمال تعرض للإصابة بشد بسيط فى العضلة الضامة وتحامل على نفسه لرغبته فى استكمال المباراة للنهاية فى ظل دوره الهجومى المؤثر ولكن قرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق بالتشاور مع الجهاز الطبى استبدال الغزال خوفاُ من تفاقم إصابته وخسارته فى المباريات المقبلة".

ويضيف طبيب الطلائع: "عمرو جمال سيكون جاهزاً لقيادة هجوم الطلائع فى مباراته المقبلة مع وادى دجلة".

ومنح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع لاعبى فريقه راحة من التدريبات اليوم الجمعة عقب الخسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف ، ليستأنف الفريق تدريباته بداية من غداً السبت استعداداً لمواجهة وادى دجلة المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويستعيد فريق الطلائع جهود لاعبه إسلام جمال فى مواجهة وادى دجلة المقبلة بعد غيابه عن مباراة الزمالك للحصول على الانذار الثالث فى مواجهة زعيم الثغر التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

أحرز عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لنادي طلائع الجيش، هدفا في مباراة فريقه أمام الزمالك، في الجولة الـ 23 للدورى، والتى خسرها الطلائع بهدفين مقابل هدف فى الدقائق الاخيرة.

ورفع عمرو جمال رصيده من الأهداف إلى الهدف الحادى هذا الموسم، جاءت 10 منها في بطولة الدوري وهدف في كأس مصر، ليقترب من معادلة أفضل حصيلة من الأهداف له في الدوري الذى سجل فيه 14 هدفا مع الأهلي موسم 2013 /2014.

واستقر عمرو جمال على تأجيل فكرة مناقشة العروض التي وصلته لنهاية الموسم انتظاراً لحسم موقف الأهلى من استعادته مرة أخرى من عدمه لاسيما أن إعارته مع الطلائع التى امتدت موسمين تنتهى نهاية الموسم الجارى.

وتلقى غزال الأهلى عرضاً من الزمالك وبيراميدز للانتقال لصفوفهما بداية من الموسم الجارى حال فك الارتباط بينه وبين الأهلى.

ويقدم عمرو جمال موسماً متميزاً مع طلائع الجيش حيث سجل 11 هدف، ويرتبط الغزال بعقد مع الأهلى يمتد موسماً آخر، ويرغب عمرو جمال فى العودة للأهلى ولكن بشرط أن يكون لاعباً أساسياً فى خط هجوم المارد الاحمر على أمل استعادة موقعه فى تشكيلة منتخب مصر.