شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد شيكابالا أمام المصرى بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود عبد الرزاق "شيكابالا" كابتن نادي الزمالك، إلى الحسابات الفنية لباتريس كارتيرون مدرب القلعة البيضاء، في اللقاء المقبل أمام النادي المصري والمقرر إقامته يوم الأثنين المقبل على استاد الأسكندرية ضمن منافسات الجولة 24، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها شيكابالا مؤخراً لمدة مباراتين عقب مباراة الأهلي الماضية.

وكان شيكابالا قد غاب عن مباراتي، إنبي والتي فاز بها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وطلائع الجيش والتي فاز بها الفريق الأبيض أيضاً بهدفين مقابل هدف.

ويعتبر شيكابالا من أهم الأوراق الهجومية التي يعتمد عليها كارتيرون في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض، لمهارته الفائقة وقراءته الجيدة للملعب وإجادة التسديد على المرمى.

وشارك شيكابالا مع الزمالك في 20 مباراة بالموسم الجاري، سجل خلالهم الأباتشي هدفين وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون منح اللاعبين راحة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.