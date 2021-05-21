شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد: مستوى التحكيم سيتسبب فى كارثة ونطالب بعدم إسناد أى مباراة لنور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، بياناً رسمياً يحتج من خلاله على الأداء التحكيمي، خاصة الحكم إبراهيم نور الدين الذي تولى إدارة مباراة الاتحاد والمصري، التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد الأسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف.

وجاء نص بيان الاتحاد السكندري كالتالي :

تأسف إدارة نادى الاتحاد السكندرى للمستوى غير الجيد لطاقم التحكيم الذى أدار مباراة اليوم لنادى الاتحاد السكندرى أمام النادى المصرى البورسعيدى و التي أدارها الحكم إبراهيم نور الدين ، حيث لم يكن موفقاً على الإطلاق وأتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق و أبرزها إلغاء هدف شرعى، حيث شاهد و تأكد جميع من تابع اللقاء عدم تعمد اللاعب إيمانويل أوكوي لمس الكرة بيده إطلاقاً لدرجة تلاصق يد اللاعب بجسده قبل تمريره للكرة التي أسفرت عن هدف للاعب عبد الغنى محمد ، مما حرم نادى الاتحاد السكندرى من هدف التقدم الذى أثر بالسلب على نتيجة اللقاء ، كذلك أحتساب حكم المباراة لركلة جزاء للفريق المنافس مشكوك تماما في صحتها من التحام طبيعى بين اللاعبين يرغب كلاهما في الاستحواذ على الكرة