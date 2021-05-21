شكرا لقرائتكم خبر عن خالد وليد يحرس عرين أسوان فى مباراة المحلة بعد إصابة عمر رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة علاء عبد العال، على تجهيز خالد وليد حارس مرمى أبناء الجنوب، لحراسة عرين الفريق أمام غزل المحلة في اللقاء المرتقب إقامته يوم الثلاثاء المقبل بالدوري العام، وذلك بعدما تعرض عمر رضوان الحارس الأساسي للفريق لإصابة في الركبة.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها عمر رضوان حارس مرمى أسوان ومنتخب مصر الأوليمبى، إصابته بقطع جزئي في الرباط الداخلي للركبة، بالإضافة إلى التواء في الرباط الصليبي وكدمة قوية في الغضروف الداخلي، وذلك عقب مشاركته في مباراة فريقه أمام مصر المقاصة، والتي خسرها أسوان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي لأسوان مدة غياب اللاعب والتي من شأنها أن تكشف عن إمكانية مشاركته مع المنتخب الأوليمبي في طوكيو.