شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة عتاب بين جهاز الإسماعيلى ومروان الصحراوى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى جلسة عتاب مع لاعبه التونسى مروان الصحراوى شهدت توجيه الإشادة للمدافع مع لفت نظره لضرورة الابتعاد عن التهور فى بعض الكرات التى تسببت فى تعرض مرمى الدراويش للخطورة، جهاز الإسماعيلى قال للصحراوى: "أنت لا تسمح بمرور أى كرة في الخلف وتغلق كل القنوات الشاغرة، التى يمكن أن يتسلل منها اللاعبين والكرة كما تمتلك شخصية قيادية فى الملعب وتظهر في كل مكان فى الدفاع وتعطي التعليمات لزملائك، ولديك ميزة قراءة الخصم وتوقع تحركاته الهجومية ولكن ينقصك الابتعاد عن التهور والالتحامات العنيفة فى منطقة الـ 18.

وتسبب الصحراوى فى احتساب 3 ركلات جزاء على الاسماعيلى هذا الموسم أمام غزل المحلة وسيراميكا وأسوان فيما حصل على الكارت الاحمر فى مواجهة المقاولون العرب التى خسرها الدراويش بهدف دون رد ليغيب عن مواجهة مصر المقاصة المقرر لها الاثنين المقبل على ستاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ومن جانبه تعهد مروان الصحراوى بتطوير مستواه فى المباريات المقبلة حتى يحافظ على ثقة جماهير الاسماعيلى التى منحته لها طوال الفترة الماضية.

وفاز الإسماعيلى على منتخب دمياط وديا بهدفين دون رد في المباراة الودية التى جمعتهما مساء الخميس باستاد الإسماعيلية ، سجل أهداف الإسماعيلى الدولى الأنجولى أرى بابل إضافة إلى الناميبى بنسون شيلونجو بواقع هدف فى كل شوط.