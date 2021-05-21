شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تعلن موعد مغادرة جنوب إفريقيا عقب مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جنوب إفريقيا صباح بعد غد، الأحد؛ لبدء رحلة السفر إلى قطر، استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقى أمام نهضة بركان المغربي والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، وتشهد رحلة الأهلي في طريقها إلى قطر ترانزيت في أسوان للتزود بالوقود.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور ربع النهائي بدورى أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز في جولة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد، ويبحث الفريق عن مواصلة مشواره في البطولة من خلال تخطى صن داونز لقطع خطوة جديدة نحو الوصول إلى النجمة العاشرة.

ويتحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ومحمد الشناوي كابتن الفريق عن مواجهة صن داونز في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

كما يحضر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز، الذى يعقد اليوم، الجمعة، بحضور مندوبي الناديين وطاقم التحكيم ومسئولي الكاف.