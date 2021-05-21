شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحصن نجمه ضد العروض بعد تألقه مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن النادي لم يتلق أى عروض بخصوص لويس إدوارد لاعب الفريق في الفترة الأخيرة، مشدداً على التركيز حالياً منصب على تحسين وضع الفريق بالدورى.

أضاف محمد عادل في تصريحات خاصة، أن عقد لويس إدوارد يمتد مع النادي لمدة موسمين وهذه فترة كافية لقطع الطريق على استغلال وكلاء اللاعبين للاعب وإخراجه عن تركيزه.

ويعتبر الكولومبي لويس إدوارد هنستروزا، مهاجم المقاولون العرب، هو هداف المقاولون في الموسم الجاري برصيد 5 أهداف، واشتهر الكولومبى بسرعاته الكبيرة ومهارته التى تساعده في استغلال المساحات خلف الخطوط الدفاعية للمنافسين.

ويعود اليوم، الجمعة، فريق المقاولون العرب، إلى استئناف التدريبات الجماعية استعداداً للقاء المقبل أمام نظيره بيراميدز، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة، التي حصل عليها اللاعبون عقب الفوز على الاسماعيلي في مباراة الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام.

وتقام مباراة المقاولون وبيراميدز يوم الخميس المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز بيراميدز بثلاثية مقابل هدف.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 27 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 23 مباراة، حيث فاز المقاولون في 7 مباريات وتعادلوا في 6 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً أخر.