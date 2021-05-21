شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية بعد أسبوع من عودة الفريق من قطر، والانتهاء من مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، أن محمد محمود في المرحلة الأخيرة من التأهيل، وسيخضع لفحص جديد بعد عودة البعثة من قطر، وسيكون متاحا للتواجد في التدريبات الجماعية بشكل مبدئى فى غضون أسبوع من عودة البعثة إلى القاهرة.

وكان محمد محمود قد أجرى جراحة في الركبة وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي وأصبح قريبا من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد تحسن حالته في الفترة الأخيرة.

ويختتم فريق الأهلي تحضيراته اليوم الجمعة لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي غدا السبت في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يعكف الجهاز الفني على تحفيظ لاعبيه الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة الغد والرتوش النهائية الخاصة بالتحضيرات الخاصة بموقعة ملعب لوكاس موريبي.

ومن المقرر أن يشرح موسيماني في المحاضرة الفنية اليوم عددا من الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها والخاصة بالتنبيه على اللاعبين بضرورة التركيز الشديد والتمركز الجيد داخل الملعب وفرض الرقابة اللصيقة على لاعبي صن داونز وعدم ترك المساحات والتقارب بين الخطوط، لتصعيب المهمة على بطل جنوب إفريقيا في الوصول إلى مرمى محمد الشناوى.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز في جولة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة لحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وقطع خطوة جديدة في المشوار الإفريقي للحفاظ على اللقب، والوصول إلى النجمة العاشرة.

هناك تاريخ طويل من المواجهات بين الأهلي وصن داونز، فقد سبق لهما مقابلة بعضهما البعض في 4 مناسبات جميعها في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال إفريقيا، وقد أقصى المارد الأحمر الفريق الجنوب إفريقي 3 مرات وخرج على يديه مرةً واحدة.

وإجمالا لعب الاهلى 123 مباراة فى الادوار الإقصائية ونجح فى التأهل فى هذا الدور 103 مرات فيما تعرض للإقصاء فى 20 مناسبة سابقة ، ويعد فريق الترجى التونسى هو أكثر منافس واجه الأهلى فى الأدوار الإقصائية حيث التقى الفريقان فى 3 مناسبات سابقة أعوام 1990 و 2008 و 2010 .

وحقق المارد الاحمر الفوز فى 106 مباريات بالأدوار الإقصائية على ملعبه وتعادل فى 14 مباراة وخسر 4 مواجهات وسجل 306 هدفاً وسكن شباكه 46 هدفاً.