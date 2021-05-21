شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجتمع مع جهاز الأهلى استعدادًا لمباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع جهازه المعاون أمس داخل فندق الإقامة للحديث عن مباراة صن داونز المقرر إقامتها في الثالثة من عصر غدٍ السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور الربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص موسيماني على عقد عدة جلسات مع معاونيه منذ وصول بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا، وذلك لتحليل أداء فريق صن داونز، والوقوف على طريقة اللعب الأنسب للمباراة والجانب الفني والخططي الذي تم تنفيذه خلال التدريبات اليومية التي أقيمت على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن الأهلي جاء إلى جنوب أفريقيا بدوافع قوية؛ استعدادا لمباراة صن داونز في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

وقال مدير الكرة: "كرة القدم بها متغيرات كثيرة ولهذا يجب أن تنسى الأمس وتفكر فقط في اليوم.. مباراة الذهاب صفحة انطوت تماما بالنسبة لنا، لا نشغل أنفسنا بها على الإطلاق، وتفكيرنا الآن في مباراة السبت الحاسمة لبطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال".

ويؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير اليوم في جنوب أفريقيا على استاد لوكاس موريبي الذي يستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز في الثالثة عصر غد السبت، ضمن إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي اليوم على ملعب المباراة وفي نفس التوقيت وفقا للقواعد المتبعة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويسبق مران الأهلي، مؤتمر صحفي لبيتسو موسيماني المدير الفني ومحمد الشناوي كابتن الفريق داخل استاد لوكاس موريبي؛ للحديث عن مباراة صن داونز أمام وسائل الإعلام.

ويحضر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز، اليوم الجمعة بحضور مندوبي الناديين وطاقم التحكيم ومسئولي الكاف؛ للاتفاق علي الترتيبات الخاصة بالمباراة، ومن بينها الزي الرسمي للفريقين وموعد الوصول إلى الملعب.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، قد أعلن سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الأهلي أمس؛ استعدادًا لمباراة صن داونز، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.