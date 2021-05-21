شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنهى الزمالك أزمة غرامة سيف فاروق جعفر قبل المشاركة أمام الطلائع؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، طريقة إنهاء نادى الزمالك أزمة غرامات سيف فاروق جعفر ورباعى فريق 99 قبل مشاركة اللاعب أمام طلائع الجيش فى الدورى أمس، حيث انتهت عقوبة إيقاف الخماسى لمدة 8 مباريات على خلفية أزمة مباراة الأهلى والزمالك مواليد 99.
وأوضح مسئولو الجبلاية أن الزمالك أرسل خطابا لاتحاد الكرة يطلب فيه إضافة هذه الغرامات وقدرها 500 ألف جنيه على مديونياته للجبلاية، على أن يتم خصمها من أى مستحقات للزمالك تصل الجبلاية سواء من البث الفضائى أو لدى الاتحاد الافريقى لكرة القدم، وهو ما وافق اتحاد الكرة عليه بعد اتصالات مع نادى الزمالك.
فى السياق ذاته، أكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن مشاركة سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك أمام طلائع الجيش بالدورى العام قانونية وسليمة تماما، حيث إن إيقاف اللاعب 8 مباريات على خلفية أزمة مباراة الأهلى والزمالك مواليد 99 انتهى بالفعل.
وقال الشوربجى لـ"الخليج 365" إنه طالما تم تصعيد سيف جعفر للفريق الأول فالعقوبة تحتسب فى مسابقة الدورى الممتاز وليس فى دورى 99، وبالفعل أمضى اللاعب 8 مباريات ما يعنى انتهاء الإيقاف وأحقيته فى المشاركة.
وحقق فريق الزمالك فوزاً مثيراً على طلائع الجيش بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ، الخميس، باستاد القاهرة في الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصرى.
تقدم عمرو جمال لصالح الطلائع، قبل أن يسجل سيف الدين الجزيري وحسام فيصل هدفين للزمالك، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 51 نقطة ويؤمن قمة الدوري، فيما تجمد رصيد الطلائع عند 27 نقطة ويبقي في المركز الـ11.