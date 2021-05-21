شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنهى الزمالك أزمة غرامة سيف فاروق جعفر قبل المشاركة أمام الطلائع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، طريقة إنهاء نادى الزمالك أزمة غرامات سيف فاروق جعفر ورباعى فريق 99 قبل مشاركة اللاعب أمام طلائع الجيش فى الدورى أمس، حيث انتهت عقوبة إيقاف الخماسى لمدة 8 مباريات على خلفية أزمة مباراة الأهلى والزمالك مواليد 99.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن الزمالك أرسل خطابا لاتحاد الكرة يطلب فيه إضافة هذه الغرامات وقدرها 500 ألف جنيه على مديونياته للجبلاية، على أن يتم خصمها من أى مستحقات للزمالك تصل الجبلاية سواء من البث الفضائى أو لدى الاتحاد الافريقى لكرة القدم، وهو ما وافق اتحاد الكرة عليه بعد اتصالات مع نادى الزمالك.